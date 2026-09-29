Siloya düşen madenci kalbi yeniden çalıştırıldı, tedavi yoğun bakımda sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana geldi. Ufuk Demir (27), tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri girdiği sırada ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü. Kaza, yerin yaklaşık 400 metre altında gerçekleşti.

Hızlı kurtarma ve ilk müdahale:

Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle üzerine gelen kömür parçalarından çıkarılan Demir için olay yerinde ilk müdahale uygulandı. Vali Osman Hacıbektaşoğlunun verdiği bilgiye göre, bir süre nefessiz kalan işçinin kalbi durdu; ekiplerin yaptığı tıbbi müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırıldı ve hayata döndürüldü.

Durumu kritik olan işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanede uygulanan müdahaleler ve takibin sürdüğü, şu an için durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yetkililer ve aile yakınlarının durumu:

Kaza haberinin ardından mesai arkadaşları ve ailesi acil servise gelirken, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz de hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, Demir'in aile bireylerinin ziyaret ettiğini ve şu an yaşam destek ünitesine bağlı bulunduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma ve işyeri incelemeleri yetkililer tarafından başlatıldı; Demir'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

ZONGULDAK’TA TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KOZLU İŞLETMESİNDE TIKANAN KÖMÜR SİLOSUNU TEMİZLEMEK İÇİN İÇERİ GİREN İŞÇİ UFUK DEMİRCİ (27), SİLOYA DÜŞTÜ. ÜZERİNE KÖMÜR GELEN VE BİR SÜRE NEFESSİZ KALAN İŞÇİNİN DURAN KALBİ YAPILAN MÜDAHALEYLE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI. YOĞUN BAKIMA ALINAN İŞÇİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR.