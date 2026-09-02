Simav'ın jeotermal serası 2 bin dönüme uzanmayı hedefliyor

Simav jeotermal sera osb'de çalışmalar sürüyor

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında jeotermal sondajlar, ısı merkezi, mekanik tesisler, reenjeksiyon kuyuları ve sera parselleri tek tek gezildi; Simav Kaymakamı proje ekibinden mevcut durum ve yürütülen faaliyetlere dair ayrıntılı bilgi verdi.

altyapı ve jeotermal kapasite:

Projenin toplam yatırım büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak kaydedildi. Yetkililer, altyapı çalışmalarının yüzde 90 seviyesine ulaştığını bildirdi. Sahada yapılan tahsis çalışmasında toplam 810 dönüm tahsis edilebilir sera alanının 785 dönümünün yatırımcılara verildiği belirtildi. Bölgedeki 22 jeotermal kuyudan ortalama 80°C sıcaklıkta, saniyede 735 litre su elde edildiği; sera ısıtması için gerekli kapasitenin sağlandığı ve reenjeksiyon altyapısının kurulduğu aktarıldı.

hedefler, teslim ve istihdam:

Vali Işın, Simav'ın Türkiye'nin jeotermal kaynaklarla ısıtılan önemli sera bölgelerinden biri haline geleceğini vurguladı. Mevcut planda yaklaşık 1.200 dönümlük alanın 800 dönümünün aktif sera alanı olarak kullanılacağı; yollar ve teknik tesisler için ayrılan kısımların bulunduğu ifade edildi. Yatırımcı talebine bağlı olarak genişleme çalışmalarının sürdüğü, ilave alanın projeye dahil edilmesiyle toplam büyüklüğün yaklaşık 2 bin dönüme, aktif üretim alanının ise 1.600 dönüme ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Isı merkezindeki idari binalar ve jeotermal suyun toplanıp sera parsellerine dağıtılacağı tesislerde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu; arazilerin yatırımcılara teslim edildiği kaydedildi. Tesislerin kurulmasının ardından gelecek yılın eylül ayından itibaren ilk ürünlerin alınmasının hedeflendiği ve yalnızca sera alanlarında yaklaşık 1.500 kişinin istihdam edileceği aktarıldı. Vali Işın, projenin ulaşım, ticaret ve sosyal donatılarıyla büyük bir üretim ve yaşam alanına dönüşeceğini belirterek katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Yetkililer, projenin Simav ve çevre ilçeler için ekonomik canlılık getirmesi, tarımsal üretimde süreklilik ve jeotermal kaynakların verimli kullanımı açısından önemine dikkat çekti.

SİMAV JEOTERMAL SERA OSB’DE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR