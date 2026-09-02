Kütahya’da ilçe yol projeleri görüşüldü

toplantı genel çerçevesi:

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen brifing toplantısında, Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerinde devam eden yol yapım çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıya, milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile il protokolü ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Katılımcılardan projelerin mevcut durumu ve uygulama aşamaları hakkında bilgiler alındı.

değerlendirilen ana projeler:

Görüşmelerde öncelikle Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolunun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolunda devam eden çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Yetkililer, saha raporları ve ilerleme bilgilerinin sunulduğunu aktardı.

yol yapım takvimi ve yönetim:

Toplantıda, yürütülen çalışmaların programlandığı takvim çerçevesinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Vali Musa Işın, projelerin planlanan süreler içinde titizlikle devam ettirilmesi ve tamamlanma sürecinin hızlandırılması yönünde yetkililere talimat verdi.

Toplantı sonucunda, ilgili kurumların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve saha denetimlerinin yoğunlaştırılması kararı alındı; uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi için takip mekanizmalarının işletilmesine karar verildi.

KÜTAHYA’DA İLÇELERDEKİ YOL ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI