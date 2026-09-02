Silivri açıklarında çarpışmanın ilk fotoğrafları ortaya çıktı

Silivri açıklarında iki geminin çarpışması

İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personel için arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından bölgeden paylaşılan ilk fotoğraflar kamuoyuna ulaştı.

görüntülerde tespit edilen durum:

İlk incelemelere göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmedi. Fotoğraflarda geminin dış yapısında belirgin bir yıpranma veya büyük çaplı deformasyon görünmüyor.

kaybolan personel ve arama çalışmalarının seyri:

Çarpışmada adı geçen diğer gemi TUĞBERK İMAMOĞLU ile halen irtibat kurulamadığı bildirilen 10 personel için ekiplerin arama faaliyetleri sürüyor. Yetkililer, bölgeden gelen fotoğrafların olay yerinin ilk görselleri olduğunu belirtiyor.

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