Kütahya'da ulaşımı güçlendirecek iki yol projesi tamamlanma hedefine ilerliyor

Ziyaret ve katılımcılar:

Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile il protokolü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen incelemede, yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Heyet, saha turu sırasında projelerin mevcut durumu, iş programı ve kalite standartları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavdarhisar–Abide kesiminde çalışmalar:

Mevcut durumda tek yol ve sathi kaplama ile hizmet veren yaklaşık 5,3 kilometrelik kesim, bölünmüş yol standardına yükseltilerek Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamayla tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, trafik güvenliği artacak, seyahat süresi kısalacak ve sürüş konforu ile araç işletme maliyetlerinde iyileşme sağlanacak.

Güzergâhta günlük ortalama 4 bin 255 araç kullanılmakta olup ağır taşıt oranı yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 12,3 milyon TL tasarruf ve karbon emisyonunda yılda 202 ton azaltım öngörülüyor.

Simav–Abide hattı ve hedefler:

Heyet daha sonra Simav–Abide Devlet Yolunun 99+750 ile 114+750 kilometreleri arasındaki kesimde devam eden çalışmaları inceledi. Toplam 15 kilometrelik hattın bölünmüş yol ve BSK standardında tamamlanması planlanıyor.

Bu proje ile sürüş güvenliğinin artırılması, seyahat sürelerinin kısaltılması ve yük ile lojistik taşımacılığının hızlandırılması amaçlanıyor. Gediz ve Simav’ın ulaşılabilirliği artırılarak bölgenin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlanması hedeflenirken, güzergâhın günlük ortalama trafiği 3 bin 314 araç ve ağır taşıt oranı yüzde 21 olarak kaydedildi. Tamamlandığında projeden yıllık 70 milyon TL tasarruf ile karbon emisyonunda yılda bin 246 ton azalış bekleniyor.

Değerlendirme ve takvim talimatı:

Vali Musa Işın, her iki projenin Kütahya’nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle yürütülmesini istedi. Yetkililerden iş programı, kalite kontrol ve güvenlik tedbirleri konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi.

VALİ IŞIN, YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ