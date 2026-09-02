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Burhaniye'de muhtarlarla ortak akıl vurgusu: ihtiyaçlar masaya yatırıldı

Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yücel, Burhaniye Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla buluşarak mahalle ihtiyaçları ve taleplerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

Burhaniye'de muhtarlarla ortak akıl vurgusu: ihtiyaçlar masaya yatırıldı

Burhaniye'de muhtarlarla buluşma

Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yücel, Burhaniye Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıda ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve hemşehrilerden gelen talepler konuşuldu.

toplantının gündemi:

Muhtarların görüş ve önerileri dinlenirken, mahallelerin öncelikli talepleri değerlendirildi. Toplantı, muhtarların doğrudan geri bildirim vermesine imkan sağlayan bir platform olarak öne çıktı ve Belediye yetkilileri alınan notları takip edeceklerini belirtti.

muhtarlarla iş birliği ve iletişim:

Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtarların hemşehriler ile belediye arasında önemli bir köprü olduğu vurgulandı. Açıklamada ortak akıl anlayışıyla iletişim ve iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Hasan Dayı başkanlığındaki Burhaniye Muhtarlar Derneği'nin ev sahipliğine teşekkür edildi ve muhtarlara çalışmalarında başarı dilendi.

MUHTARLAR TOPLANTISI

MUHTARLAR TOPLANTISI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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