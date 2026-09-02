Palamut bolluğu bu yıl sofraları rahatlatabilir

Palamut sezonu açıldı, tekneler bol avla döndü

Balıkçılıkta 5 aylık bekleyişin ardından sezonun açılmasıyla birlikte gemi ve kayıkların depoları, başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıklarıyla doldu. Türkiye genelinde dün 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize atan Karadenizli balıkçılar, kıyıya önemli miktarda palamut getirdi.

İlk gün avı ve satış fiyatları:

Sezonun ilk gününde palamutlar 400 gramdan başlayarak satışa çıktı; bazı palamutların tanesi 150 TL olarak raflara verildi. Sahadaki balıkçılar ve satıcılar, teknelerde ve gemilerde şu an bol miktarda palamut bulunduğunu, bunun kısa vadede pazara yansıması halinde tüketicilerin palamuta kolay ulaşacağını belirtiyor.

Satıcı değerlendirmeleri ve tüketim beklentileri:

Balık satıcısı Batuhan Acar, palamutun yanı sıra sardalyenin de yağlı ve lezzetli döneminde olduğunu vurgulayarak müşterilerin sardalyeyi de tercih ettiğini söyledi. Acar, "Bugün sezonumuzun ikinci günü. Bu sene palamudumuz bol, hamsimiz çok güzel ve tam sardalye mevsimi. Bu sene halkımız bol, bol palamut yiyecek" şeklinde konuştu.

Acar, palamutların irileşmesi ve fiyatların sabit kalması durumunda tüketimin daha da artacağını ifade etti: "Palamutlar irileştikçe fiyatlar sabit kalırsa, yani palamutlar kilo olarak 1 kilograma ulaştığında fiyatlar 150-200 bandında olursa, halkımız bu sene bol, bol palamut, hamsi tüketir." Öte yandan, bol palamutun bazı bölgelerde hamsi miktarını geçen yıllara göre azaltabileceği değerlendirmesi de yapıldı.

Sonuç olarak, sezonun ilk günleri yerel pazarlarda palamut bolluğuna işaret ediyor; önümüzdeki günlerde avın büyüklüğü ve fiyat seyrine bağlı olarak vatandaşın sofralarında palamutun daha fazla yer alması bekleniyor.

BİLECİK'TE BALIKÇILIK YAPAN BATUHAN ACAR;