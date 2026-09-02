Eskişehir'de nadir toprak elementleri sahasında yatırım ve istihdam beklentisi

Acele kamulaştırma kararı ve sahadaki kapsam

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki proje kapsamında Beylikova ve Sivrihisar sınırları içinde yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, 31 Ağustos 2026 tarihli ilânda açıklandı ve uygulama 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek.

Sahada toplam 258 parsel üzerinde çalışma planlanıyor. Yaklaşık 2,65 milyon metrekarelik alanda kurulması öngörülen endüstriyel tesislerde toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Projenin yürütücüsü olarak Eti Maden ismi öne çıkıyor ve bölge halkı ile yerel yönetimler sürecin bir an önce ilerlemesini bekliyor.

Bölgede beklenti ve ekonomik etkiler:

Yerel halk ve ilçe temsilcileri kararın bölge ekonomisini canlandıracağı görüşünde. Beylikova ilçesinde yaşayan Yusuf Danış, yerel istihdam ve gayrimenkul değerlerindeki artışa vurgu yaparak, «A’dan Z’ye Beylikova’ya yüzde yüz katkı sağlayacak» ifadesiyle beklentisini özetledi. Danış, ilçede çalışmaya istekli çok sayıda kişi olduğunu ve tesislerin devreye girmesiyle bu talebin karşılanacağını belirtti.

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Ersin Kaya da madenin stratejik önemine dikkat çekti. Kaya, sürecin 2016'dan beri takip edildiğini belirterek Sayın Cumhurbaşkanı ile eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti. Kaya, kurulacak tesislerin gençlerin kent dışına göçünü azaltacağını ve bölgeye yeni iş kapıları açacağını söyledi.

Yerel yönetimden çevre ve yatırım vurgusu:

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ise sürecin çevre ve toplumsal etkilerine odaklandı. Karabacak, kamulaştırma kararının ağırlıklı olarak Beylikova içinde Kızılcaören ve Okçu mahallelerini, Sivrihisar tarafında ise Karkın Mahallesi'ni kapsadığını belirtti. Başkan, madenciliğe karşı olmadıklarını; ancak çalışmanın insana, doğaya ve hayvanlara zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini, madenin mümkünse tamamen devlet tarafından işletilmesini istediklerini vurguladı.

Karabacak, bölgedeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu ve tesislerin kadınlar ile gençlerin istihdamına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. Belediye yönetimi, gerekli çevresel tedbirlerin alınması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olunacağını bildirdi.

Kamulaştırma kararı, yatırımcı beklentilerini canlandırırken yerel halkta da hem ekonomik hem sosyal yönden bir hareketlenme yarattı. Sürecin hızlanması ve fabrika temellerinin atılması yönündeki beklenti, hem siyasi hem idari aktörlerin destek beyanlarıyla güçleniyor. Bu gelişme, Eskişehir’in Beylikova ve Sivrihisar ilçelerinde uzun vadeli bir ekonomik dönüşüm potansiyeli taşıyor.

YUSUF DANIŞ