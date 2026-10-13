Simit almak için içeri giren kişinin çalışır bıraktığı 2 milyon TL'lik araç çalındı

Afyonkarahisar kent merkezinde gerçekleşen olayda, M.K. isimli vatandaşın simit almak için girdiği işletme önünde çalışır vaziyette bıraktığı aracının çalındığı bildirildi. Araç sahibinin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

olayın gelişimi:

İhbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, çalınan aracın il merkezinden ilçeye doğru hareket ettiğinin tespit edildiği ve bu yönlendirme doğrultusunda takip çalışması yürütüldüğü kaydedildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemede, çalmaya karıştığı belirlenen şüphelinin olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalandığı aktarıldı. Araç ve şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Yaşanan hırsızlık anı, işletme ve çevresindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay anına dair ayrıntılar yer alırken, kolluk kuvvetleri bu kayıtlar üzerinden yürüttükleri çalışmayla şüpheliyi tespit etti.

Olayda görülen ve bildirilen bilgiler resmi başvuru ve emniyet kayıtlarıyla korunmakta olup, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Simit almaya girdiği dükkandan çıkınca hayatının şokunu yaşadı