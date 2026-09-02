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Babaeski'ye spor odaklı yatırım: yarı olimpik havuz ve kapalı salonun temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımıyla Babaeski'ye yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonlu gençlik merkezinin temeli törenle atıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:52

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Babaeski'ye spor odaklı yatırım: yarı olimpik havuz ve kapalı salonun temeli atıldı

proje ve amaçları:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında hayata geçirilen gençlik merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje, ilçe spor altyapısını güçlendirmeyi ve başta gençler olmak üzere vatandaşların modern spor imkanlarına erişimini artırmayı hedefliyor.

Tesisin inşa edileceği alan Babaeski Atatürk Mahallesinde, Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunuyor. Uygulamayı Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üstleniyor.

tesis özellikleri:

Proje kapsamında yer alacak başlıca birimler arasında yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu yer alacak. Ayrıca gençlerin sportif ve sosyal etkinlikler düzenleyebileceği çok amaçlı alanlar da planlanıyor. Tesis tamamlandığında ilçede yüzme ile salon sporları başta olmak üzere çeşitli branşlara ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

temel atma töreni:

Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda yatırımın Babaeski ve özellikle gençler için sağlayacağı katkılara vurgu yapıldı. Konuşmaların ardından dualar edildi, protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak ilk beton döküldü ve tesisin temeli resmen atıldı. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

BABAESKİ’DE YÜZME HAVUZU VE KAPALI SPOR SALONLU GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

BABAESKİ’DE YÜZME HAVUZU VE KAPALI SPOR SALONLU GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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