Netanyahu: Gazze'de kontrol sağladığımız alanın yüzde 60'ı elimizde

Netanyahu'nun mevzi ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlarla birlikte Gazze Şeridi'ndeki işgal altındaki bölgeye giderek burada açıklamalarda bulundu. Ziyaret, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes sonrasındaki yerleşim hattı olarak tanımlanan 'Sarı Hat' yakınlarındaki askeri mevziye gerçekleştirildi.

Sarı Hat ve askeri durum:

Netanyahu sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler eşliğinde, bulunduğu bölgenin kontrol altında olduğunu söyledi ve uzaklarda Aşkelon ile çevredeki yerleşimlerin görülebildiğini belirtti. Başbakan, İsrail ordusunun Sarı Hat'tan geri çekilmeyi planlamadığını vurgulayarak 'Bu hatta kalacağız. Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve daha yapacak çok şey var' ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılması ve lağvedilmesi hedefinin sürdüğünü; bu doğrultuda ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail'in, Sarı Hat uygulamasını ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ilk aşaması kapsamında uyguladığı hat olarak değerlendirilmesi metinde yer aldı.

Siviller ve can kaybı:

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılar devam ederken Gazze'de can kaybı ve yaralanmalar artıyor. Bakanlık, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 334'e, yaralananların ise 4 bin 429'a ulaştığını duyurdu.

Genel rakamlar kapsamında ise İsrail saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 470'e ve yaralı sayısının 174 bin 540'a yükseldiği bildirildi. Metinde Tel Aviv yönetiminin, anlaşma çerçevesinde kabul edilen insani yardım sevkiyatlarını geciktirmeye devam ettiği ve hava saldırılarının sürdüğü de yer aldı.

Netanyahu ayrıca, İsrail istihbaratının dün gerçekleştirdiğini savunduğu bir operasyonda 'Hamas İç Güvenlik Birimi'nden bir üst düzey yetkilinin yakalandığını belirtti ve sorgu sürecinin önemli bilgiler sağlayabileceğini öne sürdü.

Yetkililerin ve bölge kaynaklarının açıklamaları, askerî denetim iddiaları ile sivil kayıplara ilişkin verilerin arasındaki gerilimi göstermeye devam ediyor; Netanyahu'nun mesajı ise operasyonların ve kontrolün sürdürüleceğine işaret ediyor.

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU, GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ "SARI HAT" YAKINLARINDA İSRAİL ORDUSUNA AİT BİR MEVZİYE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET SIRASINDA, "BU HATTA KALACAĞIZ. GAZZE ŞERİDİ’NİN YÜZDE 60’INI KONTROL EDİYORUZ VE DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR. HAMAS’IN SİLAHSIZLANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ" DEDİ.