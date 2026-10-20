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Sincan'da marketin çanta ve poşet uygulaması tepki çekti; belediye işlem başlattı

Sincan Belediyesi, müşterilerin çantalarını bantlayıp dolaplara bırakmaya zorlayan zincir marketin uygulamasını onur kırıcı buldu ve idari-cezai süreç başlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sincan'da marketin çanta ve poşet uygulaması tepki çekti; belediye işlem başlattı

Sincan'da marketin çanta ve poşet uygulaması tepki çekti; belediye işlem başlattı

Sincan Belediyesi yetkilileri, ilçede faaliyet gösteren bir zincir marketin uygulamalarına ilişkin inceleme başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen belediye, alışverişe gelen kişilerin çantalarının "hırsızlık önleme" gerekçesiyle bantlandığını ve poşet ya da çanta ile dolaşmalarına izin verilmeyip eşyalarının küçük dolaplara bırakılmaya zorlandığını tespit etti.

Belediyeden sert tepki:

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, uygulamayı vatandaşın onurunu hiçe sayan bir davranış olarak nitelendirdi. Ocak, güvenlik kaygılarının önemli olduğunu ancak bunun vatandaşları peşinen "potansiyel şüpheli" ilan etmekle sağlanamayacağını vurguladı. Açıklamada, "Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca yetkililer, söz konusu zincir marketin daha önce de bir ay öncesine kadar geçen sürede, bir yıl içinde 4 kez dara almadan satış yaptığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiğini kaydetti. Bu bilgi, marketin uygulamalarının tek seferlik bir vaka olmadığını gösteriyor.

Soruşturma ve yaptırım süreci:

Belediye bünyesindeki yetkililer, konuyla ilgili olarak Zabıta Teşkilatı aracılığıyla sahada gerekli tespit ve incelemelerin derhal başlatıldığını bildirdi. Kurallara ve vatandaş haklarına aykırı hareket eden işletmeye karşı, belediyenin mevzuat ve yetki sınırları dâhilinde idari ve cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca, konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak yetkili resmi kurumlara gerekli bildirim ve yazışmaların yapılacağını aktardı. Ocak açıklamasını, "Sincan’da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı" sözleriyle tamamladı ve vatandaşın hakkını, hukukunu ve onurunu korumaya devam edeceklerini vurguladı.

EKİPLER MARKETTE İNCELEME YAPTI

EKİPLER MARKETTE İNCELEME YAPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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