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Sincan'da yaz coşkusu: yöresel tatlar, konserler ve hemşehri günleriyle festival sürüyor

Geleneksel Sincan Yaz Festivali, Sincan Belediyesi'nin düzenlediği konserler, alışveriş stantları ve yöresel lezzetlerle 30 Ağustos'a dek sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan'da yaz coşkusu: yöresel tatlar, konserler ve hemşehri günleriyle festival sürüyor

sincan'da geleneksel yaz festivali:

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sincan Yaz Festivali, müzikten alışverişe, yöresel lezzetlerden eğlenceye kadar geniş bir programla vatandaşları bir araya getiriyor. Festival alanında düzenlenen konserler, stantlar ve etkinliklerle ziyaretçilere günlük yaşamın dışında bir buluşma alanı sunuluyor.

festival alanında neler var:

Festivalde açılan alışveriş stantlarında giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara, yöresel ürünlerden farklı alışveriş seçeneklerine kadar pek çok ürün bulunuyor. Ziyaretçiler, fuar düzenine benzer stantlarda farklı yörelere ait ürün ve tatları deneyimleme fırsatı yakalıyor ve aileleriyle birlikte vakit geçiriyor.

Etkinlik programında günün ritmine uygun konserler ile yerel lezzet sunumları öne çıkıyor; alan, hem alışveriş hem de kültürel paylaşım için tasarlanmış durumda.

hemşehri günleri programı:

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan hemşehri günleri kapsamında Çorumlular, Tokatlılar, Kırşehirliler ve Ankaralılar Günü gerçekleştirildi. Bu günlerde illerin kültürel öğeleri ve yöresel değerleri festival alanında yaşatıldı ve vatandaşların yoğun ilgisi gözlendi.

kapanış takvimi ve ileri plan:

Program, 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Festival takviminde yer alan kalan hemşehri günleri şu şekilde planlandı: 26 Ağustos — Kırıkkaleliler Günü, 27 Ağustos — Yozgatlılar Günü, 28 Ağustos — Ağrılılar Günü, 29 Ağustos — Gümüşhaneliler Günü ve 30 Ağustos — Çankırılılar Günü.

Ziyaretçiler, festival süresince farklı kentlerin kültürünü ve mutfaklarını keşfetme imkânı bulurken, Sincan Belediyesi de etkinliklerle vatandaşlara kültürel ve sosyal bir buluşma alanı sağlamaya devam ediyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, ‘GELENEKSEL SİNCAN YAZ FESTİVALİ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE...

SİNCAN BELEDİYESİ, ‘GELENEKSEL SİNCAN YAZ FESTİVALİ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE, YÖRESEL LEZZETLERDEN EĞLENCEYE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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