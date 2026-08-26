Akdeniz'de kadın emeği sergide, kurslar istihama köprü oluyor

Adanalıoğlu'nda ziyaret ve sergi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında minik öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi izlendi ve kursiyer kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi gezildi.

Kurslar ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi:

Beşikçi, merkezde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetleri hakkında yetkililer ile eğitmenlerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet ederek ihtiyaç ve beklentileri dinledi. Adanalıoğlu'nda kadın ve gençlerin farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimlerinden faydalandığı vurgulandı; kursların hem bireysel gelişime hem de yerel üretime katkı sunduğu öne çıktı.

Eğitim, özgüven ve istihama dönüşen beceriler:

Beşikçi, kursların kadınların istihama katılımını kolaylaştırdığına dikkat çekti ve doğrudan çağrı yaptı: "Bugün burada gördüğümüz el emeği ürünler, kadınlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin de bir kanıtıdır. Meslek ve beceri kazanmak, öğrenmek, üretmek, gelişmek ve tüm bunları yaparken de kendini geliştirmek isteyen tüm Akdenizli kadınları mahalle kültür sanat evlerimizde verdiğimiz kurs ve eğitimlere katılmaya çağırıyorum".

Beşikçi ayrıca eğitimlerin özgüveni artırdığını belirterek, "Birçok kursiyerimiz, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra bir beceri kazanıyor, kendine güveni artıyor ve üretim ve istihdam sürecine çok daha kolay katılabiliyor. Her türlü zorluğa karşın kendini geliştiren, öğrenen, ardından üreten ve istihdama katılan Akdenizli kadınları tebrik ediyorum" dedi. Bu sözler, sergideki ürünlerin sadece estetik değer taşımadığını; aynı zamanda eğitimlerin somut çıktısı olduğunu da vurguladı.

Ziyarette ayrıca Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gündüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Arı da hazır bulundu. Beşikçi, kültür ve sanat evlerinde emeği bulunan personel ve eğitmenlere teşekkür ederek, mahalle merkezlerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımında anahtar rol oynadığını tekrarlandı.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKÇİ, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ADANALIOĞLU KÜLTÜR VE SANAT EVİNİ ZİYARET EDEREK KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ.