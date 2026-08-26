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Çivril Miryokefalon zaferi 850. yılına kültür ve tarih programlarıyla hazırlanıyor

Çivril'de Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı için 1176 Derneği ve kurumlarla valiliğin koordinasyonunda kültür ve tarih odaklı etkinlikler planlanıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril Miryokefalon zaferi 850. yılına kültür ve tarih programlarıyla hazırlanıyor

Çivril'de 850. yıl hazırlıkları sürüyor

Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı anısına Çivril'de kapsamlı hazırlıklar başlatıldı. Hazırlıkları yürüten kutlama komitesi, planlanan etkinliklerin çerçevesi hakkında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e bilgi verdi.

Toplantıya 1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık öncülüğündeki komite ile Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu da katıldı. Görüşmede yıl dönümünün anlamına uygun ve yerel değerleri öne çıkaran bir program hazırlanması hedefi vurgulandı.

komitenin değerlendirmesi:

Komite, kutlama programında tarih ve kültür başta olmak üzere Çivril'in somut ve somut olmayan değerlerini görünür kılacak etkinliklere öncelik verilmesini kararlaştırdı. Çalışmaların planlanmasında akademik bakış açısı ile yerel paydaşların katkısının dengelenmesi amaçlanıyor.

program ve koordinasyon:

Denizli Valiliği koordinasyonunda; Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediyesi, 1176 Derneği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların katkılarıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırlanması planlanıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından etkinlik detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Detayların duyurulması için 1176 Derneği ve Çivril Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenlenecek. Komite, yıl dönümünü tarihsel önemi ve yerel kimlik vurgusuyla anmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

VALİ BAŞKANLIĞINDA MİRYOKEFALON ZAFERİNİN 850 YILI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

VALİ BAŞKANLIĞINDA MİRYOKEFALON ZAFERİNİN 850 YILI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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