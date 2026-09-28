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Sinema salonlarında ortak heyecan: GNÇ festivali iki günde 777 bin seyirci topladı

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlendi; iki günde 777 bin seyirci sinema salonlarında buluştu ve ortak izleme kültürünü göstedi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinema salonlarında ortak heyecan: GNÇ festivali iki günde 777 bin seyirci topladı

Sinema salonlarında ortak heyecan

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu ve iki günlük programda rekor kırdı. Etkinlik, geniş izleyici katılımıyla dikkat çekti.

bakanın değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirtti ve Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

etkinliğin kısa değerlendirmesi:

Festivalin ikinci yılda yakaladığı yüksek seyirci sayısı, ortak izleme alışkanlığının devam ettiğini ve salon etkinliklerine olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Bu sonuç, organizatörler ve sektör için görünürlük ile paylaşım odaklı izleme deneyiminin önemini teyit ediyor.

GNÇ TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ, İKİNCİ YILINDA 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE 777 BİN SEYİRCİYLE REKOR...

GNÇ TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ, İKİNCİ YILINDA 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE 777 BİN SEYİRCİYLE REKOR KIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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