ADÜ’de akademik yıl açılışında terörsüz Türkiye hedefi öne çıktı

etkinlik ve katılımcılar:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yeni akademik yılın ilk dersini "Terörsüz Türkiye" temasıyla Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen tema doğrultusunda düzenlenen programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile güvenlik ve terör uzmanı, Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ konuşmacı olarak yer aldı.

rektör kent'in vurgu ve beklentileri:

Rektör Kent, akademik yılın ilk dersinin yalnızca teorik bir başlangıç olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve ülke güvenliğinin güçlendirilmesine dönük bir çağrı olduğunu ifade etti. Kent, Türkiye'nin dış politika başarısının iç huzur ve birlik ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek "Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye, Büyük Türkiye" hedeflerine akademinin katkı vermesi gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin toplumsal huzura, bilim ve teknolojiye katkı sunan kurumlar olduğuna dikkat çekti.

başbuğ'un değerlendirmeleri:

Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ konuşmasında hem toplumsal dokunun korunmasına hem de operasyonel mücadelenin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Başbuğ, geçmişte toplum içindeki farklılıkların ayrıştırma amacıyla kullanıldığını belirterek Anadolu halkının kriz anlarında birleştiğini söyledi; komşuluk ilişkilerinden örnekler vererek bölünme çabalarını eleştirdi.

operasyonlar, tarihsel dönemeç ve maliyet:

Başbuğ, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yürütülen operasyonlardan Fırat Kalkanı Harekatı'nın kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti ve harekatın başladığı günü, 24 Ağustos, stratejik önemi bağlamında değerlendirdi. Konuşmasında ayrıca terörle mücadelenin ülkeye ekonomik maliyeti üzerine çarpıcı bir rakam paylaştı: "2,5 trilyon dolar". Bu tutarın kalkınma yatırımlarına yönlendirilebilseydi ortaya çıkacak farkın altını çizen Başbuğ, 10 yıllık bir dönemde devletin altyapı harcamalarından örnek vererek bunun karşılaştırmasını yaptı ve o dönemde yapılan harcamanın 600 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Başbuğ, somut operasyonel unsurlardan —araçlar, yakıt, helikopterler ve mühimmat— hareketle bu giderlerin devlet bütçesinden, yani vatandaşların ödediği vergilerden karşılandığını belirtti ve "2,5 trilyon doları biz maalesef mücadele adına sokağa attık" sözleriyle maliyetin toplumsal etkisine dikkat çekti.

toplumsal birlik çağrısı:

Konuşmasını birlik mesajlarıyla sürdüren Başbuğ, etnik ve mezhepsel ayrıştırma çabalarına karşın Anadolu insanının zor zamanlarda tek yürek olduğunu savundu. "Bizim kışlalarda böyle 'Önce Vatan' yazısı vardır" sözleriyle millî sorumluluk vurgusu yaptı ve toplumun dayanışmasının korunmasının önemine işaret etti. Program, terörle mücadele maliyetinin görünürlüğünü artırırken, akademi ve toplumun ortak sorumluluğu üzerinde durulduğu bir platform olarak kayda geçti.

Özetle, ADÜ'deki 'İlk Ders: Terörsüz Türkiye' söyleşisi hem güvenlik politikalarının toplumsal etkilerini hem de bu mücadelenin ekonomik boyutunu gündeme taşıdı; konuşmacıların ortak mesajı birlik içinde güçlü bir geleceğe odaklanılması oldu.

ADÜ'de ilk dersin konusu 'Terörsüz Türkiye' oldu