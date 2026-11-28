sinop ziyaretinin gündemi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve açılış törenlerine katılmak üzere Sinop'a geldi. Bakan, kente inişinin ardından ilk olarak Sinop Havalimanı'nda karşılandı. Karşılama töreninde Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve kent protokolü yer aldı.

valilikte koordinasyon toplantısı:

Karşılama programının tamamlanmasının ardından Bakan Uraloğlu, Sinop Valiliği'ne geçti. Burada Vali Özarslan ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla basına kapalı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde sürdürülen kamu yatırımları ile ulaşım ve altyapı projeleri ele alındı; ayrıca şehrin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

açılış programı ve saatleri:

Bakan Uraloğlu'nun Sinop programında iki önemli ulaşım yatırımının açılışı öne çıkıyor. Uraloğlu, Boyabat ilçesine geçerek saat 12.00'de Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Programın ikinci durağı ise Türkeli olacak; Bakan, saat 15.00'te düzenlenecek törenle Türkeli Şehir Geçişi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Sinop'taki temaslar, kentteki altyapı ve ulaşım yatırımlarının takibi ile yerel ihtiyaçların koordinasyonu açısından planlandı. Bakan Uraloğlu'nun katıldığı toplantı ve açılışlara ilişkin detaylar, ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.

Bakan Uraloğlu Sinop’ta