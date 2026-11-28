Tarsus'ta sabah çorba dağıtımı başladı

Tarsus Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına başladı. Uygulama, soğuk havalarda vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapmasını hedefliyor ve kentin farklı noktalarında kış boyunca devam edecek.

İlk dağıtım sabahın erken saatlerinde Halk Eğitim Merkezi önünde gerçekleştirildi. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar ve okula giden öğrenciler, belediye ekiplerinin hazırladığı sıcak çorbayla karşılandı. Etkinlik, kentte dayanışma kültürünü canlı tutmak amacıyla planlandı.

Belediyecilik anlayışı ve amaç:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, uygulamanın önemine dikkat çekti ve uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Belediyecilik yalnızca büyük projelerden ibaret değil. İnsanların hayatına dokunan, ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu hissettiren hizmetler de bizim için çok kıymetli. Sabah erkenden işe ya da okuluna giden hemşehrilerimizin bir çorba içerek güne başlamasına vesile olmak istiyoruz. Kış boyunca bu ikramımızı farklı noktalarda sürdüreceğiz".

Dağıtım takvimi ve duyurular:

Sıcak çorba ikramı, 30 Kasım Pazartesi günü Gazipaşa Mahallesi ve Devlet Hastanesi önünde devam edecek. Uygulama, kış boyunca haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli noktalarında tekrarlanacak.

İkram noktaları ve saatleri hakkında bilgiler, Tarsus Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak; vatandaşların erken saatlerde sağlanacak bu hizmetten haberdar olması hedefleniyor.

TARSUS BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE İŞE VE OKULA GİDEN VATANDAŞLARA SICAK ÇORBA İKRAMINA BAŞLADI.