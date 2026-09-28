Sinop'ta tarımsal yatırımlara 67 milyon liralık hibe ile yeni ivme

Detaylar:

Sinop'ta uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında, 2026 Uygulama Yılı 17. Etap sonuçları açıklandı. İl genelinde değerlendirilen projeler arasından 24 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Açıklamaya göre hak kazanan projelere sağlanacak toplam hibe tutarı 67 milyon 114 bin 425 lira olarak belirlendi. Karar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Destek kapsamı ve amaçlar:

Programın öncelikli hedefleri arasında üretimin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve kırsal ekonominin canlandırılması yer alıyor. Sağlanan hibe desteğinin bu hedeflere doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Desteklenen projelerin alan dağılımı ve her bir yatırımın bütçe detayları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenecek ve uygulama süreçleri takip edilecek.

Beklenen etkiler:

Verilen hibe desteğinin bölgedeki işletmelerin kapasite artışına, yerel istihdamın güçlenmesine ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine katkı sunması amaçlanıyor. Yetkililer, yatırımların kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda uzun vadeli etkiler yaratmasını hedefliyor.

Sinop genelinde seçilen 24 projenin uygulama süreçleri tamamlandıkça, bölge ekonomisindeki değişim ve istihdam rakamlarındaki gelişmeler izlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

SİNOP'TA KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI'NIN 2026 UYGULAMA YILI 17. ETAP SONUÇLARI AÇIKLANDI. KENT GENELİNDE 24 PROJE, HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANIRKEN YATIRIMLARA TOPLAM 67 MİLYON 114 BİN 425 LİRA DESTEK SAĞLANACAK.