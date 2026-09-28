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Sinop'ta tezgâhlarda palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti

Sinop'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü; farklı boylardaki palamut 50 liraya kadar, kefal ve çipura 100, levrek 500, somon 300 liradan satılıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sinop'ta tezgâhlarda palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti

Sinop'ta palamut tezgâhları

Sinop'ta balık sezonunun başlamasıyla tezgâhlarda palamut yoğunluğu dikkat çekiyor. Balığın boyutuna göre değişen fiyatlar, tezgâhlarda hem tüketicinin hem satıcının gündeminde. Palamutun bazı boylarının 50 liraya kadar düşmesi, piyasada arzın arttığını gösteriyor.

fiyatlar ve ürün çeşitliliği:

Tezgâhlarda palamutun yanı sıra diğer türler de yer alıyor. Kefal ve çipura 100'er lira seviyesinden alıcı bulurken, levrek 500 lira, somon ise 300 lira fiyatla satışa sunuluyor. Fiyatlar, balığın boyu ve tazeliğine göre değişiklik gösteriyor.

pazar eğilimi ve tüketici beklentisi:

Palamut fiyatlarındaki gerileme, tüketiciler için alışveriş avantajı yaratırken satıcılar stok yönetimi ve satış stratejilerini gözden geçiriyor. Sezonun ilerlemesiyle arz-talep dengesine bağlı dalgalanmalar yaşanabileceği, şu an için tezgâhlarda bol ürün bulunduğu gözlemleniyor.

Sinop'taki balık tezgâhları, hem yerel tüketicilerin hem de ziyaretçilerin bütçesine göre seçenekler sunuyor; palamutun uygun fiyatı birçok tüketicinin tercihlerini etkiliyor.

SİNOP’TA BALIK SEZONUYLA BİRLİKTE TEZGÂHLARDA PALAMUT BEREKETİ YAŞANIYOR. FARKLI BOYLARDAKİ...

SİNOP’TA BALIK SEZONUYLA BİRLİKTE TEZGÂHLARDA PALAMUT BEREKETİ YAŞANIYOR. FARKLI BOYLARDAKİ PALAMUTLAR, 50 LİRAYA KADAR DÜŞEN FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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