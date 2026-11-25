Şırnak'ta gece denetimi:

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin önemli noktalarından Ömer Kabak Meydanında sürdürülen altyapı çalışmalarını gece saatlerinde sahada inceledi. Gece mesaisi yapan belediye ekiplerinden proje kapsamı, mevcut durum ve tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı.

İlerleme ve vatandaş odaklı yaklaşım:

Yarka, çalışmanın titizlikle yürütülmesini istedi ve kent yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerden sürecin hızlandırılmasını talep etti. Denetimde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatın aksamasının önlenmesi öncelik olarak vurgulandı. Çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesi konusunda ilgili birimlere net talimatlar verildi.

Gece mesaisi ve saha motivasyonu:

Şırnak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleriyle sahada değerlendirme yapan Yarka, gece vardiyasında görev yapan personele kolaylıklar dileyip çalışmaların sürekli takibinin yapılacağını belirtti. Başkanın saha denetimleri, projenin koordinasyon ve hızına yönelik doğrudan iletişim sağladı.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, ÖMER KABAK MEYDANI’NDA SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI GECE SAATLERİNDE YERİNDE İNCELEDİ. GECE MESAİSİ YAPAN BELEDİYE EKİPLERİNDEN BİLGİ ALAN YARKA, ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRILMASI VE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN TALİMAT VERDİ.