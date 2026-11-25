çalışmalar yerinde denetlendi:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Hocaimat Mahallesi Beşevler bölgesinde devam eden altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında başkan, sahadaki ekiplerden proje ve uygulama süreçleri hakkında bilgi aldı.

saha çalışmasının kapsamı:

Beşevler bölgesinde yürütülen çalışmalar arasında sıcak asfalt, aydınlatma, yaya yolu, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri bulunuyor. Belediye ekipleri, bölgedeki ulaşım ve çevre düzenine yönelik uygulamaları eş zamanlı olarak sürdürüyor.

kooperatif ve okul ziyaretleri:

Başkan Kavaklıgil, ayrıca Tosya Şoförler Odası Başkanı Ahmet Baş ile birlikte S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti; kooperatif yetkililerinden talep, görüş ve önerileri dinledi. Öte yandan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen halı saha çalışmasının ardından parke ve çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.