fotono21'in çınar çalışması

Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve çevresindeki köylerde gerçekleştirilen bir günlük fotoğraf gezisiyle bölgenin tarihî ve kültürel dokusunu belgeledi. Etkinlik, özellikle Zerzevan Kalesi ile Dilaver Köprüsü gibi tarihî alanların yanı sıra kırsal yaşamın günlük görüntülerine odaklandı.

Zor hava koşulları ve fotoğrafın dili:

Gün boyunca etkili olan yağmur, düşük sıcaklık, yoğun bulutluluk ve sis, çekim koşullarını belirledi. Özellikle sis altındaki Zerzevan Kalesi ile yağışlı havada fotoğraflanan Dilaver Köprüsü, yapının atmosferik yönlerini öne çıkardı. Katılımcılar, doğal ışığın değişimi ve atmosferik perspektifin görüntüye etkisini çalıştı.

Tarihî dokunun belgelenmesi ve izlenimler:

Gezide amaç sadece yapıların görüntülenmesi değildi; Çınar'ın coğrafi çeşitliliği, kırsal yerleşimleri ve kültürel yaşamı da fotoğraf aracılığıyla kayda geçirildi. Fotoğrafçılar, çevresel unsurların kompozisyona kattığı anlatıyı değerlendirerek farklı mevsim ve koşullarda belgeleme yaklaşımını uyguladı.

Çalışma hakkında değerlendirme yapan fotoğraf sanatçısı Dicle Taş şunları söyledi: "Uzun zamandır Diyarbakır’ın coğrafi çeşitliliğini ve kültürel mirasını fotoğraflıyoruz. Bugün hava şartları çok elverişli olmasa da fotoğrafın hayatın her gününde, her anında devam ettiği bilinciyle Çınar’ın kültürel mirasını fotoğraflamaya geldik. Sisler altında Zerzevan Kalesini, yağmura rağmen Dilaver Köprüsü’nü fotoğrafladık. Bu çalışmaları gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. Gezilerimiz devam edecek."

Dernek, bu tür gezilerle Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel değerlerini farklı doğa koşullarında görsel olarak belgelenmesine katkı sağlamayı ve bu çalışmaları sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

FOTONO21 FOTOĞRAF DERNEĞİ, DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİ VE ÇEVRESİNDEKİ KÖYLERİ KAPSAYAN BİR FOTOĞRAF GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BÖLGENİN TARİHİ YAPILARI, KÜLTÜREL MİRASI VE KIRSAL YAŞAMINI FOTOĞRAF ARACILIĞIYLA BELGELEMEYİ AMAÇLAYAN GEZİ KAPSAMINDA DİLAVER KÖPRÜSÜ VE ZERZEVAN KALESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÖNEMLİ TARİHÎ ALANLAR FOTOĞRAFLANDI.