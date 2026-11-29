Kalemin izinde fetih rotası kitaplaştı:

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü çalışmaları kapsamında kentin kültür hazinesine kalıcı bir eser daha kazandırdı. ‘‘Kalemin İzinde Fetih Yolunda’’ adlı projeyle hayata geçirilen çalışma, 16 edebiyatçının gözlemlerini bir araya getiren 'Fetih Günlerinin Saf Neşesi: Bursa’nın Fethine Giden Yol' kitabıyla tamamlandı. Kitap, Söğüt’ten Bursa’ya uzanan tarihi rotanın edebî bir belleğe dönüştürülmesini amaçlıyor.

Söğüt'ten Bursa'ya yolculuk:

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında Türkiye’nin önde gelen 16 yazarı; Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim’in rehberliğinde Söğüt’ten Bursa’ya uzanan tarihi fetih yolculuğuna çıktı. Gezide Söğüt, Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi yer aldı; Ertuğrul Gazi Türbesi’nden Şeyh Edebali Türbesi’ne, Yarhisar Orhan Gazi Camii’nden Yenişehir’deki Postinpuş Baba Zaviyesi’ne, Kestel Kalesi’nden Balaban Bey Hisarı’na, Dimboz Geçidi’nden Kite Kalesi’ne ve Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerine kadar pek çok tarihi nokta yerinde incelendi.

Akademisyenlerin anlatımları eşliğinde yazarlar, tarihi şahsiyetleri, eserleri ve fetih coğrafyasının izlerini sahada gördü; yolculuk boyunca tanıklık ettiklerini ve hissettiklerini deneme türünde yazılarla kaleme aldı. Kitabın adı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Bursa’da Zaman’ şiirindeki ‘Fetih günlerinin saf neşesi’ mısrasından alındı ve bu yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Tanıtım ve değerlendirmeler:

Kitabın tanıtım toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ev sahipliği yaptı. Toplantıda proje rehberleri Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim ile kitaba katkı sunan yazarlar; Ali Ayçil, Ali Günvar, Beşir Ayvazoğlu, Celal Fedai, Funda Özsoy E., Güven Adıgüzel, Harun Candan, Hasan Erdem, Hüseyin Akın, M. Kayahan Özgül, Mustafa Muharrem, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Senail Özkan, Sinan Yılmaz ve Zeki Bulduk hazır bulundu.

Başkan Yılmaz, şehrin tarihi ve manevi zenginliğine dikkat çekerek, "Geyikli Baba’dan Emir Sultan’a, Üftade Hazretleri’nden Somuncu Baba’ya, Molla Fenari’den Süleyman Çelebi’ye kadar nice gönül sultanının bu topraklarda yaşamış olması, şehrimizin manevi derinliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının yanı sıra beylikten cihanşümul bir devlete dönüşümün de mayalandığı mukaddes bir yurttur. Bugün Bursa’nın neresine adım atarsak atalım kuruluş döneminin izlerine rastlarız" dedi.

Yılmaz, eserin ortaya çıkış sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı yolculukta, 16 kıymetli yazarımız ve değerli tarihçilerimizle Söğüt’ten Bursa’ya uzanan fetih rotasını tarihi ile birlikte değerlendirdik. Yazarlarımız bu toprakların hafızasını yeniden okuyarak gördüklerini, hissettiklerini ve düşündüklerini kendi kalemlerinden aktardılar. Türkiye’ye örnek olacak bu seyahatin neticesinde ortaya çıkan eserimizi edebiyat ve kültür dünyamıza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu eserin bir örneği daha yok. Bu yönüyle bu kitap bugünü aydınlatırken, gelecek kuşaklar içinde bir yol gösterici ve başvuru kaynağı olacaktır."

Toplantıda söz alan Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ise, "Bursa’nın fethini bugüne kadar hep tarihçiler yazıyordu. İstedik ki bu fethi bir de edebiyatçılarımızın gözüyle anlatalım. Projenin sonunda çok önemli bir eser ortaya çıktı. Bu önemli projeyi hayata geçirdiği için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi, şehir tarihini edebî bir bakışla belgeleyerek hem yerel hafızayı güçlendirmeyi hem de kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Ortaya çıkan bu eser, Bursa’nın fetih hikâyesinin edebiyatla buluştuğu, saha gözlemleriyle desteklenmiş özgün bir kayıt olarak öne çıkıyor.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ'IN (SAĞDA) EV SAHİPLİĞİNDE KİTAP TANITIM TOPLANTISI YAPILDI