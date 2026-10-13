Şişli'de iki araç ve bir ikamette 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun detayları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim tarihinde Şişli'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda bir ikamet ile iki araç hedef alındı ve aramalar titizlikle gerçekleştirildi.

Ele geçirilen miktarlar ve türleri:

Aramalarda toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan miktarın 51 kilogramı kristalize formda, 162 kilogramı sıvı haldeydi; madde türleri ve miktarları tutanaklara geçirildi.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyonda İran uyruklu Hassan Hajihoseinlou ile Irak uyruklu Araz Jalal Qasim gözaltına alındı. Her iki şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçundan işlem yapılmış olup, şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Koordineli yürütülen operasyon ve ele geçen madde miktarı, soruşturmanın kapsamının geniş olabileceğine işaret ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Şişli’de 213 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi