Sivas envanterine giren mobil kriz merkeziyle sağlık müdahalesi güçlendi

Sivas'ta mobil acil sağlık operasyon merkezi aracı göreve başladı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan yeni Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı, düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete alındı. 5,5 milyon TL maliyetle hazırlanan araç, afet ve acil durumlarda saha yönetimi ile koordinasyonu güçlendirmek üzere tasarlandı.

Araçta öne çıkan teknik donanım:

Araç; 7 kişilik toplantı ve kriz yönetim alanı, operatör/kontrol ünitesi, uydu internet ve haberleşme sistemleri, görüntüleme ve video konferans sistemleri ile donatıldı. Ayrıca teleskopik mast ve PTZ kamera sistemi, bağımsız enerji altyapısı, iklimlendirme, dış aydınlatma ve merkezi kontrol-otomasyon sistemi bulunuyor. Bu donanım kombinasyonu sayesinde araç, sahada karar destek ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırıldı.

Saha kullanım amaçları ve idari kapsam:

Yetkililer aracın muhtemel afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme, toplantı ve karar destek faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, aracın sadece Sivas için değil; gerektiğinde Tokat bölgesi ve ülkenin herhangi bir noktasında yaşanabilecek afetlara müdahalede görevlendirilebileceğini vurguladı.

Mahmutoğlu, basına yaptığı açıklamada aracın tatbikatlarda talep edildiğini ve sahadaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi ve aracın koordinasyon kapasitelerine dikkat çekti.

Havadan destek ve sevk faaliyetleri:

Sivas Ambulans Helikopter Merkezi Sorumlu Kaptan Pilotu Taner Şentürk de konuşmasında merkezin çalışmalarına ilişkin veri paylaştı. Şentürk, 29 Şubat 2024'ten bu yana kentte görev yaptıklarını, bin 500 saatin üzerinde uçuş süresiyle bin 500'ü aşkın hastayı naklettiklerini belirtti. Helikopterin havada ortalama 2,5 ila 3 saat kalabildiğini ve ekiplerin gün doğumundan gün batımına kadar ilçelerden ve kırsaldan merkeze günlük ortalama 3-4 kritik hastayı sevk ettiğini aktardı.

Yeni mobil operasyon aracı ile karada yürütülen koordinasyon ve havadan sevk kapasitesi arasındaki entegrasyonun, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırması ve müdahale sürelerini kısaltması bekleniyor.

Yetkililer, aracın sahada yönetim kapasitesini güçlendirerek sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

SİVAS'TA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNE KATILAN MOBİL ACİL SAĞLIK OPERASYON MERKEZİ ARACI'NIN TANITIMI YAPILDI