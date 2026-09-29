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Massadio Haidara ameliyat oldu, Anfernee Dijksteel kulüpte rehabilitasyona devam edecek

Kocaelispor, Massadio Haidara'nın Fransa'da ameliyat olduğunu; 2026-2027 sezonunun ilk devresinde kadroda olması beklenmediğini ve Anfernee Dijksteel'in kulüpte rehabilitasyona devam edeceğini duyurdu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Massadio Haidara ameliyat oldu, Anfernee Dijksteel kulüpte rehabilitasyona devam edecek

Massadio Haidara ameliyat oldu, Anfernee Dijksteel kulüpte rehabilitasyona devam edecek

Kocaelispor, futbolcuları Massadio Haidara ve Anfernee Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı. Kulübün bildirimine göre iki oyuncunun tanı ve tedavi süreçleri ayrı planlandı; Haidara için cerrahi, Dijksteel için ise kulüp bünyesinde rehabilitasyon kararı alındı.

haidara'nın ameliyatı ve tahmini dönüş takvimi:

Kulüp açıklamasında, futbolcu Massadio Haidara'nın sağ rektus femoris tendon rüptürü nedeniyle bugün Fransa'da kas ve tendon alanında uzman bir spor cerrahı tarafından cerrahi müdahale geçirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde yurt içi ve yurt dışından uzman görüşleri alındı; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle değerlendirildi.

Açıklamada, uzman görüşleri ve oyuncunun onayı doğrultusunda cerrahi müdahalenin uzun vadede sağlık ve sportif kariyer açısından en uygun adım olduğuna karar verildiği vurgulandı. Kulüp, Haidara için 2026-2027 sezonunun ilk devresindeki resmi müsabakalarda takım kadrosunda yer almasının beklenmediğini duyurdu ve sahaya dönüş takviminin rehabilitasyonun ilerleyişine bağlı olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

dijksteel'in teşhis bulguları ve rehabilitasyon kararı:

Anfernee Dijksteel hakkında yapılan açıklamada ise milli takım kampında ortaya çıkan şikayetler sonrasında ülkesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonuçlarına yer verildi. MR'da sağ sartorius kasında gerilme ve ödem ile sol biceps femoris kasında yırtık ve kanama tespit edildi.

Kocaelispor, durumu öğrenir öğrenmez milli takımla iletişime geçerek oyuncunun rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından sürdürülmesi yönündeki talebini iletti. Yapılan görüşmeler sonucunda talep olumlu karşılandı ve Dijksteel'in tedavi sürecine kulüp bünyesinde devam edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Her iki oyuncunun da sağlık süreçleri hakkında kulüp, ilerleyen günlerde rehabilitasyon ilerleyişine göre yeni açıklamalar yapacağını bildirdi. Kocaelispor, oyuncuların uzun vadeli iyileşmesini önceliklendirdiğini vurguladı.

MASSADİO HAİDARA

MASSADİO HAİDARA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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