Dolar 48,9944 +0,02%
Euro 55,5843 -0,22%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.626,73 +0,92%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 95,93 -1,94%
--°

Taşköprü gece siluetine yeniden ruh verdi

Esenler Belediyesi ile Üsküp Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Taşköprü, Vardar Nehri üzerinde gece siluetine yeniden kavuştu ve dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Taşköprü gece siluetine yeniden ruh verdi

taşköprü ışıkların etkisiyle yeniden öne çıktı:

Esenler Belediyesi tarafından Üsküp Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında uygulanan yeni sistem, Taşköprü'nün taş dokusunu, kemerlerini ve mimari karakterini gece boyunca görünür kılacak şekilde tasarlandı. Sonuç olarak köprü, Vardar Nehri üzerinde kentin gece siluetinin dikkat çeken öğelerinden biri haline geldi.

tasarım ve mimari vurgusu:

Aydınlatma, köprünün özgün malzeme dokusunu ve kemer ritmini ön plana çıkarıyor; bu sayede yapı geceleyin de mimari kimliğini koruyor. Uygulama, nehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından daha kolay fark edilmesini sağlıyor ve kentin tarihi sembollerine yeni bir görsel katman ekliyor.

kültürel bağları görünür kılmak:

Çalışma yalnızca estetik bir müdahale olmaktan öte bir amaç taşıyor; bölgesel tarih ve ortak hafızanın görünürlüğünü artırmak hedefleniyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu uygulamayı şöyle değerlendirdi: "Taşköprü, Üsküp’ün hafızasında yer etmiş çok özel bir eser. Biz de bu eşsiz yapının geceleri de kendi hikâyesini anlatmasını istedik. Tamamladığımız aydınlatma çalışmasıyla köprünün mimari güzelliğini daha belirgin hale getirerek tarihi mirasın şehir hayatındaki görünürlüğüne de katkı sunduk. Bugün Taşköprü’nün ışıkları sadece taşlarını değil, geçmişten bugüne uzanan ortak kültürel bağlarımızı da görünür kılıyor. Üsküp ile Esenler arasındaki iş birliğinin kalıcı eserlerle güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Projeyle birlikte Taşköprü, günün her saati kentin tarihine referans veren bir görünüm kazanırken, iki belediyenin iş birliğinin somut ve kalıcı bir örneği olarak öne çıkıyor. Aydınlatma uygulaması, hem koruma bilincini hem de şehir mekânlarının halkla buluşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

ÜSKÜP’ÜN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ TAŞKÖPRÜ, ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ÜSKÜP’ÜN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ TAŞKÖPRÜ, ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEKORATİF VE MİMARİ AYDINLATMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN GECELERİ DE GÖRÜNÜR HALE GELDİ. TAŞKÖPRÜ’NÜN TARİHİ DOKUSU VE MİMARİ DETAYLARI, YENİ AYDINLATMA SİSTEMİYLE VARDAR NEHRİ ÜZERİNDE ADETA YENİDEN HAYAT BULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalp sağlığını korumanın dört vazgeçilmez kuralı
images

Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği...
images

Gökçeada’ya ulaşımda aksama: bazı tarifeli feribot seferleri iptal
images

Türkiye'de sağlık ekipleri Filistinli Sıla'nın omurga yaralanması için tedavi uy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan