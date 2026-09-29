Sivas merkezli eş zamanlı operasyonda yasa dışı silah ticaretine iki tutuklama

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmanın bir ayağı olarak 21 Eylül 2026 tarihinde Sivas merkezli olmak üzere Tokat, Yozgat ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

arama ve ele geçenler:

Adli makamlardan alınan arama kararına dayanılarak 10 ikamet ile 14 araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Vzor marka ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 118 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve işlemler devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik bir adım olduğunu, benzer olayların tespiti ve faillerin adli mercilere sevk edilmesinin sürdürüleceğini belirtti.

SİVAS MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA RUHSATSIZ TABANCALAR İLE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLİRKEN, 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI.