Kemahlı kadınlar okçuluk geleneğini coşkuyla sürdürdü

etkinlikten notlar:

Kemahlılar Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Kemahlı Kadınlar Geleneksel Okçuluk Turnuvası, geleneksel Türk okçuluğu mirasını yaşatma amacıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, kadınların spora teşvik edilmesi ve hemşehriler arasındaki birlik ile dayanışmanın güçlendirilmesini hedefledi.

katılımcılar ve atmosfer:

Turnuva coşkulu bir ortamda tamamlandı; etkinlikte 12 köy temsil edildi. Ayranpınar, Cevizlik, Çiğdemli, Dedeoğlu, Doğanbeyli, Eriç, Gülbahçe, Gölkaynak, Karaca, Kerer, Koçkar ve Taşbulak köylerinden kadınlar bir araya gelerek geleneksel okçuluk uygulamalarını gösterdi ve deneyimlerini paylaştı.

gelecek için planlar:

Kemahlılar Derneği, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek turnuvanın gelecek yıllarda geleneksel hale getirilmesini ve daha geniş katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini bildirdi. Etkinlik, kırsalda kadınların spor alanındaki görünürlüğünü artırma ve kültürel mirası kuşaktan kuşağa taşıma açısından önem taşıyor.

KEMAHLI KADINLAR GELENEKSEL OKÇULUK TURNUVASI TAMAMLANDI