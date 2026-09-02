Erzincanspor transfer tahtasını mali sorumlulukla açtı

Erzincanspor transfer tahtasını açtı

Erzincanspor Kulübü, geçmiş dönemlerden kaynaklanan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyalarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirerek yeni sezon hazırlıklarında önemli bir adım attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş tutarındaki ödemeler tamamlandı ve gerekli mali temizliğin sağlandığı bildirildi.

Bu işlemlerin ardından kulüp, gerekli prosedürleri tamamlayarak Ulusal Kulüp Lisansı aldı ve transfer tahtasını açtı. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni sezon için anlaşma sağlanan futbolcuların lisansları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sistemine yüklendi ve tescil işlemleri tamamlandı.

ödeme ve lisans süreci:

Yapılan ödemeler, geçmiş dönemlere ait 24 futbolcuya ilişkin UÇK dosyalarını kapsıyor. Kulüp yönetimi, mali ve idari çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü, bu sayede sportif faaliyetlerin aksatılmadan sürdürülebileceğini vurguladı. Ödemelerin gerçekleştirilmesi, hem lisans alma hem de transfer kayıt sürecinin önündeki engellerin kaldırılması açısından belirleyici oldu.

yönetimin hedefleri ve sonraki adımlar:

Erzincanspor yönetimi, kulübün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek ve mali disiplini korumak amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Yönetim, zorlu bir mali yükümlülüğün yerine getirilmesinin, transfer tahtasının açılmasının ve futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlanmasının kulüp açısından heyecan verici ve motive edici olduğunu bildirdi. Önümüzdeki dönemde sportif hedeflere güçlü şekilde ilerlemek için planlı kadro yapılanması ve mali denge öncelik olmaya devam edecek.

ERZİNCANSPOR, TRANSFER TAHTASINI AÇARAK YENİ SEZON ÖNCESİ LİSANS İŞLEMLERİNİ TAMAMLADI