Tunceli'de kırsal konutlarda hızlanma: hedef yıl sonuna yüzde 75 teslim

Tunceli'de kırsal konut projelerinde güncelleme

Tunceli kent merkezi ile 7 ilçede yapımı süren toplam 815 kırsal köy konutunda çalışmalar devam ediyor. Projelerin planlanan takvim içinde ilerlemesi ve hızlandırılması amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi. Yetkililerden projelerin mevcut durumu, devam eden işler, sahadaki ihtiyaçlar ve lojistik konularına ilişkin bilgiler alındı. Katılımcılar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve kaynak planlamasının etkinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İlerleme ve teslim takvimi:

Değerlendirmede, konutların yıl sonuna kadar yüzde 75'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Yetkililer, bu hedefe ulaşmak için iş programlarının sıkı takibi, iş makinelerinin ve malzemenin koordinasyonu ile sahadaki ekiplerin güçlendirilmesine öncelik verileceğini belirtti.

Proje kapsamındaki uygulamaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi ve hızlandırılması yönünde alınan kararlar, bölgedeki konut ihtiyacının giderilmesine dönük önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların ilerleyişine ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca düzenli olarak paylaşılmaya devam edecek.

TUNCELİ KENT MERKEZİ VE 7 İLÇEDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN TOPLAM 815 KIRSAL KÖY KONUTUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, KONUTLARIN YÜZDE 75’İNİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANARAK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.