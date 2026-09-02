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Tunceli'de kırsal konutlarda hızlanma: hedef yıl sonuna yüzde 75 teslim

Tunceli kent merkezi ve 7 ilçede yapımı süren 815 kırsal köy konutunda çalışmalar hızlandırıldı; hedef yıl sonuna kadar konutların yüzde 75'i hak sahiplerine teslim edilecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de kırsal konutlarda hızlanma: hedef yıl sonuna yüzde 75 teslim

Tunceli'de kırsal konut projelerinde güncelleme

Tunceli kent merkezi ile 7 ilçede yapımı süren toplam 815 kırsal köy konutunda çalışmalar devam ediyor. Projelerin planlanan takvim içinde ilerlemesi ve hızlandırılması amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi. Yetkililerden projelerin mevcut durumu, devam eden işler, sahadaki ihtiyaçlar ve lojistik konularına ilişkin bilgiler alındı. Katılımcılar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve kaynak planlamasının etkinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İlerleme ve teslim takvimi:

Değerlendirmede, konutların yıl sonuna kadar yüzde 75'inin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Yetkililer, bu hedefe ulaşmak için iş programlarının sıkı takibi, iş makinelerinin ve malzemenin koordinasyonu ile sahadaki ekiplerin güçlendirilmesine öncelik verileceğini belirtti.

Proje kapsamındaki uygulamaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi ve hızlandırılması yönünde alınan kararlar, bölgedeki konut ihtiyacının giderilmesine dönük önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların ilerleyişine ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca düzenli olarak paylaşılmaya devam edecek.

TUNCELİ KENT MERKEZİ VE 7 İLÇEDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN TOPLAM 815 KIRSAL KÖY KONUTUNDA ÇALIŞMALAR...

TUNCELİ KENT MERKEZİ VE 7 İLÇEDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN TOPLAM 815 KIRSAL KÖY KONUTUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, KONUTLARIN YÜZDE 75’İNİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANARAK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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