Sivasspor'da taktik prova: Bandırma deplasmanına odaklanma sürüyor

Hazırlıklar tesislerde sürdü:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı öncesi idmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman, teknik ekip tarafından belirlenen program çerçevesinde yapıldı ve takımın tempo korumasına odaklanıldı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışmalarıyla ritim yakaladı; idmanın ilerleyen bölümünde ise takım halinde yapılan taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Maç takvimi ve yer:

Sivasspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak 10. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Teknik ekip, deplasman şartlarına hazırlık için antrenman temposunu koruyacaklarını belirtti.

EKENLER BETON SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.