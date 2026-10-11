Sivas'ta 15 MW'lık güneş enerji santralinin temeli atıldı

Sivas Belediyesi 15 MW'lık GES yatırımının temelini attı

Sivas Belediyesi, Meraküm Mevkii'nde hayata geçirilecek olan 15 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin temelini düzenlenen törenle attı. 230 dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste 27 binin üzerinde güneş paneli yer alacak ve santralin, yaklaşık 13-14 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk enerji üretmesi planlanıyor.

yatırımın maliyeti ve beklentiler:

Projenin toplam yatırım bedeli 485 milyon TL olarak açıklandı. Belediye yetkilileri, tesisin enerji üretiminden elde edilecek gelirin yıllık olarak 150-200 milyon TL arasında olmasının beklendiğini; bununla birlikte belediyenin enerji giderlerine de önemli katkı sağlanacağını bildirdi. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projenin örnek bir kamu yatırımı olduğunu vurgulayarak tesisin yatırım ve arazi değerleriyle birlikte toplamda yaklaşık 585 milyon TL seviyesine ulaştığını belirtti.

Başkan Uzun, projenin belediye kasasından herhangi bir nakdi harcama yapılmadan, arazi takas yöntemiyle kazandırıldığını söyledi: "230 dönümlük bu kıymetli arazi için belediye kasasından tek bir kuruş harcamadık." Uzun, santralin yatırımının kendini kısa sürede amorti edeceğini; yatırımın geri dönüş süresinin yaklaşık 3-3,5 yıl olduğunu ifade etti.

tören ve yerel destek:

Temel atma törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mesut Dursun, il protokolü, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Girişim Enerji Proje Müdürü Atakan Akgün, projenin şirketleri için önemini vurgulayarak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Törende konuşan Mesut Dursun, belediyenin yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Uzun ve ekibine teşekkür etti. STSO Başkanı Zeki Özdemir de enerji verimliliğinin önemine dikkat çekerek tesisin Sivas ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise enerji yatırımlarının sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından dua edilip adak kesildi ve protokol üyelerinin, GES panellerinin yerleştirileceği direkleri çakmasıyla tesisin temeli resmen atıldı.

çevresel etkiler ve geleceğe yönelik projeler:

Başkan Uzun, GES yatırımının karbon salımını azaltma hedefiyle de uyumlu olduğunu belirterek bu çalışmanın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31) hedefleriyle örtüştüğünü söyledi. Uzun, Sivas Belediyesi olarak zirvede yenilenebilir enerji hamleleriyle birlikte SCADA altyapı sistemleri ve su yönetimi projelerini de paylaşacaklarını, karbon emisyonunu düşüren belediyelere sağlanacak uluslararası hibe imkanlarından şehrin yararlanacağını ifade etti.

Uzun ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin planlardan bahsederek, şehre elektrikli otobüslerin kazandırılacağını; Valilik ve ilçe belediyeleriyle ortak gerçekleştirilecek düzenli katı atık depolama tesisi, Sıfır Atık Getirme Merkezi ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün açılışının 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacağını söyledi. Başkan, "Şimdiki kaynaklar gelecek nesillerin bize emanetidir. Biz Sivas'ın sadece bugününü değil, yarınını da inşa ediyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından hem yerel enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de belediye bütçesine düzenli bir gelir kalemi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Tesisin ölçeği ve gelir beklentileri göz önüne alındığında, yatırımın bölge ekonomisine ve yerel hizmetlere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN MERAKÜM MEVKİİ’NDE 230 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULACAK 15 MW GÜCÜNDEKİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN TEMELİ ATILDI.