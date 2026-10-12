Sivas'ta 5 katlı binanın çatısında güvensiz çalışma tedirgin etti

olayın ayrıntıları:

Sivas'ın Dikilitaş mevkiinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, herhangi bir emniyet ekipmanı kullanmadan çatı oluğunu tamir etmeye başladı. Yüksekten çalışma koşulları ve alınmayan önlemler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

iş güvenliği tehdidi:

Çalışma sırasında işçilerin güvenlik önlemi almadan hareket etmesi, düşme ve ağır yaralanma riskini artırıyor. Görüntüler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne denli hayati olduğuna dair uyarıcı nitelik taşıyor.

çevrenin tepkisi ve değerlendirme:

Çevredekiler çalışmayı endişe verici buldu; alınmayan tedbirler nedeniyle oluşan görüntüler, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SİVAS’TA 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞAN İŞÇİLER, YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ. ÇATI OLUĞUNU TAMİR ETTİKLERİ GÖRÜLEN İŞÇİLERİN TEHLİKELİ MESAİSİ, ÇEVREDE BULUNANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ.