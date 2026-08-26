Sivas'ta kadınların yün mesaisi: el emeğiyle kışa hazırlanan yataklar azalıyor

Sivas'ta yünle kış hazırlığı

Sivas'ta yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte evlerde yünlü yorgan ve döşeklerin kışa hazırlanma geleneği yeniden canlanıyor. Yıllardır devam eden uygulamada kadınlar, yataklardaki yünleri söküp temizleyip tekrar doldurarak soğuk günlere hazırlık yapıyor. Bu zahmetli işlem sırasında yaklaşık bir hafta içinde 5-6 yorganlık yün kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

Hazırlık sürecinin adımları:

İşlem, yorgan ve döşeklerden çıkan yünlerin önce ıslatılması ve yıkanmasıyla başlıyor. Yıkama sonrası yünler çırpılıyor, güneşte kurumaya bırakılıyor. Kuruyan yünler tekrar kabartılıp hazırlanmış kılıfların içine dolduruluyor; dikim ve son kontrollerle hazırlık tamamlanıyor. Bu aşamalar hem emek hem de zaman isteyen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir rutini içeriyor.

Gelenek ve kuşak farkı:

Saniye Aydın gibi geleneksel yöntemi sürdürenler, yünün dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih edildiğini söylüyor. Aydın, “Bir yün bir ömür yetiyor” diyerek doğru bakım yapıldığında yünün uzun yıllar kullanılabildiğini vurguluyor. Ancak gençlerin hazır ürünlere yönelmesi bu geleneğin azalmasına neden oluyor; Aydın, gençlerin sıklıkla “Bununla uğraşacağıma sünger yatakta yatarım” diye tercihlerini açıkladığını aktarıyor.

Sonuç olarak Sivas'taki yün hazırlama geleneği hâlâ yaşatılıyor fakat kullanım alışkanlıkları değişiyor. Uzun ömürlü ve doğal özellikleri nedeniyle yünü savunan ev sahipleri varlığını sürdürürken, hazır ve pratik çözümler genç kuşaklar arasında daha fazla rağbet görüyor.

SİVAS’TA KIŞ ÖNCESİ YÜN YORGAN VE DÖŞEKLERİNİ TEMİZLEYEN KADINLAR, YILLARDIR SÜREN GELENEĞİ YAŞATIYOR. ZAHMETLİ HAZIRLIĞIN YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN SANİYE AYDIN, GENÇLERİN ARTIK YÜN YERİNE SÜNGER YATAKLARI TERCİH ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.