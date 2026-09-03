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Sivas’ta tamirci ustanın kamyon kasasındaki eğlencesi brezilyalı fenomeni hatırlattı

Sivas 4 Eylül Sanayi'de tamir edilen kamyonla teste çıkan Recep Kömür'ün kasaya tutunup şarkı söylediği görüntüler, Luis Fernando Sanchez'i andırdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas’ta tamirci ustanın kamyon kasasındaki eğlencesi brezilyalı fenomeni hatırlattı

görüntüler ve olayın seyri:

Sivas 4 Eylül Sanayi sitesinde çekilen videoda, tamir edilen bir çöp kamyonunu test sürüşüne çıkaran ustaların anları yer aldı. Tamir sonrası test için çıkan ekipten Recep Kömür, kamyonun kasasına tutunarak iş arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyledi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, takipçiler tarafından beğeni topladı.

Olay, tamir edilen aracın Sivas Belediyesi temizlik aracı olması ve sahnedeki samimi performans nedeniyle izleyenlere farklı çağrışımlar yaptırdı; görüntüler, Brezilyalı fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez'i akıllara getirdi.

ustanın açıklamaları:

Recep Kömür videonun ardından yaptığı açıklamada, "Tamirini yaptığımız Sivas Belediyesi temizlik arabasıyla teste çıkmak istedik. Daha sonra sanayide arabanın arkasında gezerken böyle bir video ortaya çıktı." diyerek paylaşımın tesadüfi olduğunu belirtti. Kömür, paylaşıma gelen tepkilerin hem olumlu hem olumsuz olduğunu, bazı kişilerin kendilerini desteklediğini bazılarının eleştirdiğini söyledi.

Kömür ayrıca çöpçülere yönelik farkındalık mesajı verdi: "Bazı insanlar çöpçülere kötü niyetle bakıyorlar ama onlar memleketin her yerini temizliyor. Onlar olmasa çevrede her yer kokar bu yüzden farkındalık olarak da güzel bir video oldu." İş sırasında Sivas müzikleri dinlediklerini ve işlerini severek yaptıklarını ekledi.

fenomen etkisi ve benzetme:

Videoyu izleyenler, sahnedeki performansı ve kullanılan müzik nedeniyle Brezilya'da çöpçü olarak grev yapan ve paylaşımlarıyla dünya çapında gündem olan Luis Fernando Sanchez ile benzetti. Sanchez'in paylaşımlarında Türkçe müzikler, Türk bayrağı ve Türkiye dostu ifadeler dikkat çekiyor; kaynaklarda yer aldığı üzere takipçi sayısı yaklaşık 1.2 milyon olarak belirtiliyor.

Sanayi çalışanlarının hem işlerini yapıp hem de sosyal medyada içerik üretmeleri, yerel izleyiciler tarafından eğlenceli ve bilgilendirici bulundu. Paylaşılan görüntüler, kentteki ve çevrimiçi topluluklardaki tartışmaları ve beğeni tepkilerini beraberinde getirdi.

Sivas’ta çekilen görüntüler Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez’ı akıllara...

Sivas’ta çekilen görüntüler Türkiye dostu fenomen çöpçü Luis Fernando Sanchez’ı akıllara getirdi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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