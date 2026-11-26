siverek'te akraba çatışması kısa sürede büyüdü:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki akraba aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay, Yenişehir Mahallesi Fahri Karakeçili Caddesi üzerinde yaşandı ve çatışmada toplam 6 kişi yaralandı.

yaralananlar ve olayın seyri:

Çatışmada yaralananlar arasında Mehmet Ç., Buşo Ç., Mustafa Ç., bir diğer Mehmet Ç., Mehmet K. ve Fehmi C. bulunuyor. Edinilen bilgiye göre taraflar arasındaki mevcut husumet, kavgayı büyüten temel etken oldu; çatışma sırasında taş ve sopanın yanı sıra silah da kullanıldı.

müdahale ve soruşturma:

Olayın duyulması üzerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Polis müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce devam ediyor.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN TAŞLI, SOPALI VE SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI.