Ermenek'te bulunan genç dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde üç gün sonra cansız bedeni bulunan Mehmet Ali Göksu için son görev yerine getirildi. Göksu'nun cenazesi, Ahmet Nezahat Keleşoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze törenine Göksu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan duaların ardından Göksu, Fincan Tepesi Mezarlığı'nda aile mezarlığına defnedildi. Tören sırasında yakınları ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın seyri ve arama çalışmaları:

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında Kumdan Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu (37) ile arkadaşı M.K. gezinti için gittikleri bölgede araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı.

Göksu'nun dönmemesi üzerine arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; dağlık ve ormanlık alanda başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi.

Arama faaliyetlerine katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekibi, Göksu'nun cansız bedenini baraj gövdesinin önündeki su birikintisinde, yosunların altında buldu.

Gözaltılar ve soruşturma:

Gelişmelerin ardından Göksu ile birlikte gezmeye giden M.K. ile Göksu'nun abisi ve bir arkadaşının jandarmada gözaltında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor ve yetkililer soruşturmanın detaylarını açıklamaya devam ediyor.

Olayın yaşandığı bölgenin doğal yapısı ve hava koşulları, arama-kurtarma çalışmalarının zorluk yaşamasına neden oldu. Yetkililer, benzer durumlarda bulunduğunuz yerde kalıp yardım çağırmanın ve konum bilgisi vermenin önemine dikkat çekti.

MEHMET ALİ GÖKSU İÇİN AHMET NEZAHAT KELEŞOĞLU CAMİSİ'NDE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN CENAZE NAMAZI KILINDI.