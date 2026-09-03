Siverekte dur ihtarına uymayan araçla polis arasında nefes kesen kovalamaca

Olayın gelişimi:

Olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başladı. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi; sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine araç hızla bölgeden uzaklaştı. Takip, Urfa yolu istikametinden Diyarbakır yolu üzerindeki D Noktası Polis Uygulama Noktası'na kadar devam etti ve kaçan aracın yakalanmasıyla sonlandı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kovalamaca, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen bir araç ve arkasından siren sesleriyle takip eden motosikletli polis ekipleri görülüyor. Aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın hızını alamayıp refüje çarpması da kayıtlara yansıyor. Kaydedilen görüntüler yaşanan hareketliliği ve kısa sürede gelişen olayın yoğunluğunu net biçimde gösteriyor.

İnceleme ve beklenen açıklamalar:

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, kovalamacanın güzergâhı ve kayda yansıyan trafik kazası ile sınırlı; kazaya ilişkin detayların yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE, POLİSİN DURDURMAK İSTEDİĞİ ŞÜPHELİ ARAÇ İLE EKİPLER ARASINDA YAŞANAN KOVALAMACA, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.