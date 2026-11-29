Olay yeri ve gelişme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo Parkı içindeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından trafodan alevler ve yoğun duman yükseldi.

yangının seyri ve çevrede yarattığı etki:

Patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu. Görgüye göre trafodan yükselen alevler ve yoğun duman kısa sürede dikkat çekti ve bölgedeki hareketlilik arttı.

etkilenen bölgeler ve elektrik kesintisi:

Trafodaki yangın nedeniyle Hasan Çelebi Mahallesinin bir bölümü ile çevresindeki bazı bölgelere elektrik verilemediği öğrenildi. Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE ELEKTRİK TRAFOSUNDA ART ARDA MEYDANA GELEN PATLAMALARIN ARDINDAN ALEVLER YÜKSELDİ. PATLAMALAR KORKUYA NEDEN OLURKEN, BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI.