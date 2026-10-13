Sivrihisar Bademlik'te arkadan çarpma: kamyonet hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir-Ankara karayolu, Sivrihisar Bademlik mevkiinde yaşanan trafik kazasında bir tırın aynı yöndeki kamyonete arkadan çarpması sonucu araç büyük hasar aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır arkadan çarparak kamyonetin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü ve olay yerine ihbar üzerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve soruşturma:

Kazada kamyonette bulunan Abbas K. (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Deniz T. (46) yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

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