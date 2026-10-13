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Sivrihisar Bademlik'te arkadan çarpma: kamyonet hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar Bademlik mevkiinde meydana gelen kazada, tırın arkadan çarptığı kamyonette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar Bademlik'te arkadan çarpma: kamyonet hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Sivrihisar Bademlik'te arkadan çarpma: kamyonet hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir-Ankara karayolu, Sivrihisar Bademlik mevkiinde yaşanan trafik kazasında bir tırın aynı yöndeki kamyonete arkadan çarpması sonucu araç büyük hasar aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır arkadan çarparak kamyonetin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya döndü ve olay yerine ihbar üzerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve soruşturma:

Kazada kamyonette bulunan Abbas K. (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Deniz T. (46) yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLU SİVRİHİSAR BADEMLİK MEVKİİNDE BİR TIRIN ARKADAN ÇARPTIĞI KAMYONETTE...

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLU SİVRİHİSAR BADEMLİK MEVKİİNDE BİR TIRIN ARKADAN ÇARPTIĞI KAMYONETTE BULUNAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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