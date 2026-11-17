Kaza ve ilk belirlemeler:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, seyir halindeki bir otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarpışma henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti ve çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil savrularak orta refüje çıktı.

Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü hale getirdi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerini alıp, kazanın nedenini belirlemeye yönelik inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı; yetkililer sürücüleri bölgeden geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı ve inceleme tamamlanana dek alternatif düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, SAVRULAN OTOMOBİL ORTA REFÜJE ÇIKTI.