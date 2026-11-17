gümrük kontrolünde yakalama:

Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontroller sırasında, bir yolcunun ayakkabıları incelendi. Yapılan detaylı aramada, her iki ayakkabının tabanına yerleştirilmiş paketler tespit edildi.

ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve değeri:

Aramada toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğu belirlendi.

Bulunan maddeler muhafaza altına alındı ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İşleme ilişkin adli süreç, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

AĞRI’DA AYAKKABI TABANINA GİZLENEN UYUŞTURUCU GÜMRÜK KONTROLÜNDE YAKALANDI