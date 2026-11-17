Elbistan'da kaza anına ilişkin bilgiler:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ilçeye bağlı Gariplik Caddesi üzerinden hastane istikametine seyir halinde olan 46 EL 520 plakalı otomobili 18 yaşındaki S.K. yönetiyordu. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

ilk müdahale ve hastaneye nakil:

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan S.K., ambulansta yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

polis soruşturması:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI