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Siyervizyon'la siyer bilinci Erzincan'da: Çağrı filmi öğrencilerle buluştu

Erzincan İl Müftülüğü'nün Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine Hz. Muhammed'in hayatını anlatan 'Çağrı' filmi gösterildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Siyervizyon'la siyer bilinci Erzincan'da: Çağrı filmi öğrencilerle buluştu

Etkinlik ve gösterim:

Erzincan İl Müftülüğü tarafından yürütülen Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik Çağrı filminin gösterimi gerçekleştirildi. Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca desteklenmek üzere seçilen çalışmalar arasında yer alıyor ve film, İl Müftülüğü Konferans Salonunda iki bölüm halinde öğrenci katılımıyla izlendi.

Müftünün vurguları:

Programa katılan İl Müftüsü Selim Yazıcı, konuşmasında Hz. Muhammed'in örnek hayatını tanımanın önemi üzerinde durdu. Yazıcı, güzel ahlakın günlük yaşama yansıtılmasının gençlerin kişisel gelişimi ve toplumda sorumluluk bilincinin güçlenmesi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve uygulama:

Etkinlikte müftü yardımcıları Semiha Keleş, Medet Şahin ve Rahmi Elen ile vaizler ve manevi danışmanlar hazır bulundu. Ayrıca projeyi Diyanet adına takip eden eğitim uzmanları Fatih Bülbül ve Mahmud Kellerbağı da programa iştirak etti; sunum ve organizasyon süreçleri bu ekip tarafından desteklendi.

Gençlere yönelik etkinlikler:

Film gösteriminin ardından öğrenciler arasında bir kura çekimi düzenlenerek çeşitli hediye paketleri ve hediye çekleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Kahoot bilgi yarışması, öğrencilere siyer bilgilerini pekiştirme fırsatı sundu ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Program, gençlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı; gösterim ve etkinlikler, siyer bilincinin geliştirilmesi hedefiyle planlanan uygulamalar arasında yer aldı ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SİYERVİZYON PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE VE LİSE...

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SİYERVİZYON PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "ÇAĞRI" FİLMİNİN GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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