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Erzurum'un Aşkale ilçesinde takla: küçük Egemen yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı

Aşkale'de Kayseri-Erzurum yolu üzerinde takla atan otomobilde 2021 doğumlu Egemen Erkuş yaşamını yitirdi; kazada beş kişi yaralandı, ekipler kurtarma yaptı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'un Aşkale ilçesinde takla: küçük Egemen yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası bölgeyi yasa boğdu. Kayseri’den Erzurum istikametine seyir halinde olan 06 PNK 61 plakalı otomobil, Aşkale Hacıhamza köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücülüğünü Şahin Erkuş’un yaptığı araçta bulunan 2021 doğumlu Egemen Erkuş kazada hayatını kaybetti. Kazada ayrıca Alperen Erkuş, Mukaddes Erkuş, Şerife Fetioğlu ve Nadide Karslı olmak üzere toplam beş kişinin yaralandığı bildirildi.

kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı ve ilk müdahaleleri yapıldı.

yaralıların durumu:

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük Egemen Erkuş’un hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI YÜREKLERİ DAĞLADI. KAZADA 2021 DOĞUMLU...

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI YÜREKLERİ DAĞLADI. KAZADA 2021 DOĞUMLU OLDUĞU ÖĞRENİLEN KÜÇÜK BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN, 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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