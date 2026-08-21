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Söke'de su kaynaklarında sürdürülebilirlik için sıkı denetim

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Bafa, Azap ve Büyük Menderes'te denetim yaparak su ürünleri ve satışlarını kontrol etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de su kaynaklarında sürdürülebilirlik için sıkı denetim

denetim kapsamı:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçenin önemli su kaynakları olan Bafa Gölü, Azap Gölü ve Büyük Menderes Nehri sınırlarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılarak hem avcılık faaliyetleri hem de ekosistem koruma tedbirleri gözden geçirildi.

saha denetimleri:

Ekipler, su ürünleri avcılığına ilişkin usul ve esasların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti; avlanma yöntemleri, izin ve raportorlama uygulamaları ile bölgeye özel koruma önlemleri incelendi. Denetimlerde, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedeflendi.

perakende ve mevzuat kontrolleri:

Denetimler yalnızca doğal ortamla sınırlı kalmadı; ilçedeki su ürünleri perakende satış noktalarında da ürünlerin mevzuata uygunluğu, etiketleme ve hijyen koşulları denetlendi. Bu adım, tüketicinin korunması ile avcılıktan tüketime uzanan zincirde mevzuat uyumluluğunun sağlanmasına yöneliktir.

Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi. Düzenli denetimlerin, kayıt dışı avcılık ve yanlış uygulamaların önlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BULUNAN BAFA GÖLÜ, AZAP GÖLÜ VE BÜYÜK MENDERES NEHRİ’NDE SU ÜRÜNLERİNİN...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BULUNAN BAFA GÖLÜ, AZAP GÖLÜ VE BÜYÜK MENDERES NEHRİ’NDE SU ÜRÜNLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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