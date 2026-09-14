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Söke'nin yeni fen lisesi ilk öğrencileriyle eğitime başladı

Söke'de açılan yeni Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek ders başı yaptı; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu öğrencilere başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Söke'nin yeni fen lisesi ilk öğrencileriyle eğitime başladı

ilk dersin heyecanı:

Söke ilçesinde bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlayan Söke Fen Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ile birlikte ilk öğrencilerini karşılayarak ders başı yaptı. Yeni okulun açılmasıyla birlikte ilçede eğitim ortamına eklenen bu kurum, ilk öğrencileri için sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı.

ilçe yöneticisinin ziyareti:

Okulun açılış gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere ve öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

ilçeye katkı beklentisi:

Söke Fen Lisesi, bu yıl ilk kez öğrenci kabul ederek ilçenin eğitim yelpazesine yeni bir seçenek daha ekledi. Okulun, bilim ve eğitim odaklı yapısıyla bölgedeki öğrencilere farklı imkânlar sunması ve ilçe eğitimine katkı sağlaması bekleniyor.

İlk öğrenciler içinse yeni kurumun bir parçası olmak, hem resmi olarak eğitim-öğretim yılına başlamak hem de okulun kuruluş dönemine şahitlik etmek açısından önemli bir adım oldu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BU YIL EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA BAŞLAYAN SÖKE FEN LİSESİ, 2026-2027...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BU YIL EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA BAŞLAYAN SÖKE FEN LİSESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLK ÖĞRENCİLERİNİ KARŞILAYARAK DERS BAŞI YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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